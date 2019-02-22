İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3173
  • 6,0336
  • 227.399
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İnterpol'un aradığı DEAŞ'lı iki kadın Bursa'da yakalanarak tutuklandı

İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranırken Bursa'da yakalanan yabancı uyruklu iki kadın tutuklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla İnterpol tarafından mavi ve kırmızı bültenlerle aranırken Bursa'da yakalanan yabancı uyruklu iki kadın tutuklandı. Aynı operasyonda gözaltına alınan diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bursa Bölge Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerinin iş birliğiyle yürüttüğü çalışmalarda gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İKİ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Operasyonda gözaltına alınan, Hollanda vatandaşı L.F, Fas asıllı olan, Fas ile Hollanda çifte vatandaşı S.D. adlı kadınların yanı sıra bu şüphelileri evlerinde barındırarak örgüt mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri belirlenen Irak asıllı Hollanda vatandaşı A.K. adlı kadın ve Irak vatandaşı M.O.Q, Bursa Adliyesine getirildi.

Şüphelilerden L.F. ve S.D, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.K. ve M.O.Q. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MİT ve polis ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten bazı kişilerin Bursa'nın Mudanya ilçesine gelerek bir evde saklandığını tespit etmişti. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bu adrese 17 Şubat'ta operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 4 zanlıdan L.F. ile S.D'nin İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle arandığı ortaya çıkmış, bu kadınların üzerinde sahte yabancı tanıtma belgesi bulunmuştu.

Türkiye, Bağdat´taki Geylani ve İmam-ı Azam külliyelerini restore ettiriyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak

İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak

Tarih belli oldu: Avrupa’da zorunlu hale geliyor

Tarih belli oldu: Avrupa’da zorunlu hale geliyor

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Pakistan'dan rest: Tüm gücümüzle karşılık vereceğiz

Pakistan'dan rest: Tüm gücümüzle karşılık vereceğiz

Terör suçlarından mahkemelik isimleri aday gösterdi

Terör suçlarından mahkemelik isimleri aday gösterdi

'Türkiye'nin desteği için müteşekkiriz'

'Türkiye'nin desteği için müteşekkiriz'

İnterpol'ün aradığı 2 DEAŞ'lı Bursa'da yakalandı

İnterpol'ün aradığı 2 DEAŞ'lı Bursa'da yakalandı

Başkan Erdoğan: CHP'den bir şey olmaz

Başkan Erdoğan: CHP'den bir şey olmaz
 

POPÜLER HABERLER

Nissan Navara Force ile Eskişehir´e gittik

Nissan Navara Force ile Eskişehir´e gittik

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA