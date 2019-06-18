İntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılar Bartın'da, eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı inşaat işçisi Ersin K. (39), 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Polisin yaklaşık bir saatlik çabası sonucu ikna edilen Ersin K. eylemine son verirken, çevrede toplananlar cep telefonları ile sosyal medyadan canlı yayın yaptı.