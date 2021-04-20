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İntihar için üst geçide çıktı, vinç ile yanına giden psikolog ikna etti

Gaziantep'te üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan Mehmet K., (43) itfaiyenin vinciyle yanına giden psikolog tarafından ikna edilip, indirildi.

DHA20 Nisan 2021 Salı 18:37 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 18:37
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Olay, akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Mehmet Altınbaş Üst Geçidi'nde meydana geldi.

Üst geçidin korkuluklarına çıkan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de havalı branda açtı. İntihar edeceğini söyleyen ve üstünü çıkaran Mehmet K.'yi polis ikna edemeyince, psikolog çağrıldı.

Polis ekibi tarafından getirilen psikolog Mahmut Kayagan, Mehmet K.'yı ikna etmek için çaba sarf etti.

Psikolog Kayagan'ın itfaiye ekiplerince vinçle yanına çıkıp, konuştuğu Mehmet K., 2 saatin sonunda ikna oldu. Üst geçitten indirilen Mehmet K., polis merkezine götürüldü.

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