  • İntihar mektubu tefecileri ele verdi: 9 kişiye tutuklama
Güncel

İntihar mektubu tefecileri ele verdi: 9 kişiye tutuklama

Kastamonu'da bir teknikerin intiharının ardından bıraktığı mektup, 4,5 aydır izlenen tefeci şebekesini deşifre etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

IHA8 Ocak 2026 Perşembe 20:25
İntihar mektubu tefecileri ele verdi: 9 kişiye tutuklama
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Havalimanında görevli tekniker F.Y., 18 Ağustos 2025 tarihinde yaşamına son verdi. F.Y., kendisini intihara sürükleyen olaylarla ilgili intihar notu bıraktı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tekniker F.Y.'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tefecilik yapan şebekeyi takibe aldı. 4,5 aylık teknik takip ve çalışmalar neticesinde, tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen 11 farklı adreste eş zamanlı arama yapıldı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak", "tefecilik" ve "tehdit" suçlarını işleyen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda dijital materyal, POS cihazı, nakit para ve altın ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.G., C.G., O.Y., İ.G., E.Y., G.Y., T.G., U.Ü. ve E.Y. sağlık kontrolünden geçirilerek Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 9 şüpheli tutuklandı.

