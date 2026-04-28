  • İntihar sanılan olayın ardından cinayet çıktı! Şüpheli ölümü ''balkon'' detayı aydınlattı
Güncel

İntihar sanılan olayın ardından cinayet çıktı! Şüpheli ölümü ''balkon'' detayı aydınlattı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 3 gün önce intihar olarak kayıtlara geçen 63 yaşındaki Musa Çağlar'ın ölümü, JASAT ekiplerinin titiz çalışmasıyla kavga sırasında balkondan düşme sonucu gerçekleştiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden G.Ö. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA28 Nisan 2026 Salı 10:11
İntihar sanılan olayın ardından cinayet çıktı! Şüpheli ölümü ''balkon'' detayı aydınlattı
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yaşanan şüpheli ölüm olayı, JASAT ekiplerinin detaylı incelemesiyle bambaşka bir boyut kazandı. Günlerce intihar olarak değerlendirilen 63 yaşındaki Musa Çağlar'ın ölümünün, alkollü kavga sırasında balkondan düşme sonucu meydana geldiği belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İNTİHAR SANILAN ÖLÜMÜN ARKASINDA ALKOLLÜ KAVGA ÇIKTI

Olay, 25 Nisan'da Sulakyurt ilçesi Faraşlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Çağlar (63) ile G.Ö. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Alkollü oldukları öğrenilen iki kişi arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden Çağlar ile G.Ö., birinci kattaki balkondan zemine düştü. Düşme neticesinde G.Ö.'nün altında kalan Çağlar, olay yerinde hayatını kaybetti. G.Ö. ise olaydan yara almadan kurtuldu.

JASAT EKİPLERİ GERÇEĞİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çağlar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. JASAT ekiplerince yürütülen detaylı incelemede, olayın intihar olmadığı tespit edildi. Çağlar'ın kavga sırasında balkondan düştüğü ve üzerine düşen G.Ö.'nün altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında A.Ç. ile G.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. G.Ö. ise "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Musa Çağlar'ın cenazesi, adli işlemlerin ardından Faraşlı köyünde toprağa verildi.

