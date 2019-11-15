19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7495
  • 6,3461
  • 271.781
  • 105055
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İntiharı siyaset malzemesi yapan CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'nun yalanı ortaya çıktı

Bakırköy Osmaniye’de 6 yaşındaki çocuğunu ve eşini siyanürle öldürdükten sonra yine siyanürle intihar eden Kuyumcu Bahattin Delen’in, CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun iddia ettiği gibi herhangi bir maddi sorunun olmadığı, mal varlığının kayıt dışı alışverişte kaybettiği ortaya çıktı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sabah saatlerinde Bakırköy Osmaniye'de zehirlenme ihbarı üzerine Bahattin Delen'in evinin bulunduğu Çobançeşme sokak üzerine gelen polis ekipleri dehşetle karşılaştı. Altın işiyle ilgilenen ve Kuyumcukent'de dükkan işleten Bahattin Delen 6 yaşındaki çocuğu Ali Delen ve eşi Zübeyde Delen'i siyanürle zehirleyip öldürdükten sonra intihar etmişti. Dehşet ortaya çıktıktan sonra vakit kaybetmeden olay yerine gelen ve açıklamaları ile tepki çeken
 
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun kamuoyunu yanlış yönlendirdiği ve algı operasyonu yaptığı ortaya çıktı.
 
Ekonomik krizden dolayı toplumun cinnete doğru gittiğini bu nedenle intiharların attığı yönünde açıklamalar yapmıştı. Kuyumculuk işiyle uğraşan Bahattin Delen'in de ekonomik kriz nedeniyle battığını ve bu yüzden önce ailesini sonra kendisini öldürdüğünü öne sürmüştü.
 
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Doktor Ali Şeker, söz konusu intiharlarla ilgili, devleti suçlayarak ''Herkes devletten alacaklı.'' ifadelerini kullanmıştı.
 
 
"Maddi durumu sıkıntılı bir aile değildi"
 
Osmaniye Mahallesi Çobançeşme sokak üzerinde bulunan Bahattin Delen'in komşuları ise Delen'in bilinen bir ekonomik krizinin olmadığını dile getirdi. Ailenin komşusu, "Her zaman camide görürdüm. Konuşurduk. Çok iyi bir insandı. Ben çocuğa acıyorum. Komşuluğu dört dörtlüktü" dedi. Süleyman Ali Şan, "Gayet iyi tanıyorum. 2-3 yıl önce benim arabama vurdu. Ufacık bir kağıt koydu üzerine. Bu devirde böyle bir insan var mı? Akşam namazına, yatsı namazına gelirdi. Her zaman camide görürdüm. Konuşurduk. Çok iyi bir insandı. Ben çocuğa acıyorum. Komşuluğu dört dörtlüktü. Dört dörtlük bir insandı. En son 2-3 gün önce görüştüm" dedi. Mahallenin bakkalı Mehmet Çevik, "Tanıyordum. Komşumuzdu. Arada sırada alışverişe gelirdi. Temiz bir aileydi. Maddi durumu sıkıntılı bir aile değildi" dedi.
 
Dehşetin yaşanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun açıklamaları üzerine yazılı bir açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcılığı Bahattin Delen'in kayıtdışı ticari faaliyetler yaptığını bu nedenle aşırı derecede borçlandığı yönünde açıklama yapıldı.

Rus askerleri üsse böyle girdi! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul Valiliği'nden düzensiz göçmen açıklaması

İstanbul Valiliği'nden düzensiz göçmen açıklaması

"Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük devlet olmasına alışalım"

'Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük devlet olmasına alışalım'

Gri kategoriye bir çizik daha!

Gri kategoriye bir çizik daha!

'Ermeni lobisi Türkiye ve Azerbaycan'a karşı faaliyet yürütüyor'

'Ermeni lobisi Türkiye ve Azerbaycan'a karşı faaliyet yürütüyor'

Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasında

Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasında

Kayseri'de bulundu! Tam 7,5 milyon yıllık

Kayseri'de bulundu! Tam 7,5 milyon yıllık

Başkan Erdoğan hakkında kitap yazınca meşhur oldu

Başkan Erdoğan hakkında kitap yazınca meşhur oldu

7 milyon yıllık! Doğa tarihine ışık tutacak

7 milyon yıllık! Doğa tarihine ışık tutacak
 

POPÜLER HABERLER

İşte Başkan Erdoğan´ın Trump ve senatörlere izlettiği o video

İşte Başkan Erdoğan´ın Trump ve senatörlere izlettiği o video

İşçiydi patron oldu, şimdi de 9 ülkeye...

İşçiydi patron oldu, şimdi de 9 ülkeye...

EURO 2020'nin müthiş stadyumları

EURO 2020'nin müthiş stadyumları

Tarih M.Ö. 3 bin: 400 metrekarelik kişiye özel hamam yapmışlar!

Tarih M.Ö. 3 bin: 400 metrekarelik kişiye özel hamam yapmışlar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA