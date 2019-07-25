İOKBS bursluluk sınav sonuçları 2019 nasıl sorgulanır? Bursluluk sınavı 8. sınıf taban puanı kaç?

İOKBS bursluluk sınav sonuçları 2019 nasıl sorgulanır? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bursluluk sınavı 8. sınıf taban puanı kaç? merak ediliyor. MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavında burs almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri erişime açıldı. Sonuçlara, Bakanlığın “www.meb.gov.tr” internet adresinden ulaşılabiliyor. Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından ardından verilmeye başlanacak. İOKBS bursluluk sınav sonuçları ve bursluluk taban puanlarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI 2019 NASIL SORGULANIR?

İOKBS sonuçları http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildi.

BURSLULUK SINAVI 8. SINIF TABAN PUANI KAÇ?

BURSLULUK TABAN - TAVAN PUANLARI (2018)

6. Sınıf Bursluluk Sınavı

-Diğer çocuk kontenjanı : 419,755

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 172,85

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 118,702

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 415,313

7. Sınıf Bursluluk Sınavı

-Diğer çocuk kontenjanı : 409,379

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 163,983

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 129,643

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 410,205

8. Sınıf Bursluluk Sınavı

-Diğer çocuk kontenjanı : 438,910

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 192,77

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 135,12

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 437,15

9. Sınıf Bursluluk Sınavı

-Diğer çocuk kontenjanı : 394,447

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 152,052

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 129,576

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 344,631

BURS PARASI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyle ödenmeye başlanacak.

İOKBS BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, Çubuk Ortaokulu öğrencisi Melike Zülal Ceyhan (11), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) 100 sorunun tamamını doğru cevapladı.

Çubuk Ortaokulu'nda eğitim gören 5'inci sınıf öğrencisi Melike Zülal Ceyhan, İOKBS'de 500 tam puan aldı. Çubuk Ortaokulu Müdürü Muharrem Tuncel, bu sonuçtan mutluluk duyduklarını belirterek, "Önceki yıllarda da Liselere Geçiş Sınavlarında Türkiye birincileri çıkaran okulumuz, bu yıl da bursluluk sınavında şampiyon çıkararak, başarıyı geleneğe dönüştürdü. Başarı ekip işidir. Biz güçlü bir ekibiz. Kocaman ailemiz, fedakar yönetici ve öğretmenlerimize emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başarısından dolayı öğrencimizi, ailesini ve büyük katkıda bulunan okul öğretmenlerini tebrik ederim" dedi. Melike Zülal Ceyhan’nın babası Halim Ceylan ise, "Hamdolsun kızım bize bu gururu yaşattı. Hocalarıma ve eşime şükranlarımı sunarım. Darısı diğer yavrularımıza" dedi.