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  • İp atlarken kalp krizi geçiren genç kızın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi
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İp atlarken kalp krizi geçiren genç kızın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi

Samsun'da, evinin önünde ip atladığı sırada kalp krizi geçiren Sinem Gürgün (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi, Terme ilçesinde toprağa verildi.

DHA11 Kasım 2020 Çarşamba 17:09 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 17:09
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Olay, dün Terme'ye bağlı Taşpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Sinem Gürgün, evinin önünde ip atlarken, aniden yere yığıldı. Genç kızın yerde yattığını gören babaannesi, aile fertlerine haber verdi. Olay yerine gelen baba Alibey Gürgün, kızını aracıyla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen Gürgün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ani ölümüyle arkadaşları ve ailesini yasa boğan Sinem Gürgün, bugün ilçede kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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