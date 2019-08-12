Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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İP Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı yaya, hayatını kaybetti

İzmir-Aydın otoyolunda meydana gelen kazada, İP Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İP Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın yönetimindeki 33 AAB 33 plakalı otomobil, İzmir-Aydın otoyolunun Uzundere Kavşağı yakınında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 18 yaşındaki Beşir Kaya'ya çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Kaya'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sıdalı, polise verdiği ilk beyanda, otoyolda normal seyrinde giderken bir kişinin aniden önüne çıktığını, daha sonra arabayı hemen durdurduğunu ve polise haber verdiğini ifade etti.

Polisten kaçarken Taksim´deki Cumhuriyet Anıtı´na çarpıyordu!

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