Genel seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemeyen ancak 'desteklemek zorunda bırakılan' İYİ Parti, yerel seçimlerde ittifaka sıcak bakmıyor.

Yaşadıkları hezimetin ardından CHP'den alınan 15 milletvekilini 'hayatımın en büyük hatası' şeklinde tanımlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önümüzdeki seçimler için daha temkinli hareket etmeyi tercih ediyor.

'İŞBİRLİĞİ HUSUSUNDA BİR ÇALIŞMAMIZ YOK'

İttifak konusuyla ilgili Cumhuriyet 'e konuşan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 81 ilde ve ilçelerde kendi adaylarını çıkarmak istediklerini söyledi. Zorlu, "Teşkilatlarımızın görüş ve önerileri ve yetkili kurullarımızın ortak kanaatleri yol haritamızdaki en önemli belirleyici olacak" dedi.

Seçim işbirliğine ilişkin de konuşan Zorlu, "Seçim işbirliği hususunda ne bir çalışmamız ne de böyle bir gündemimiz bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

'ESAS HEDEFİMİZ KENDİ KADROLARIMIZI MİLLETİMİZLE BULUŞTURMAK'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu şunları söyledi:

"Bu aşamada İYİ Parti şununla ya da bununla ittifak yapacak şeklinde yorumlar partimizin dışında olup bizi kesinlikle bağlamamaktadır. Elbette seçim işbirliği siyasetin bir gerçeği. Ancak İYİ Parti'nin esas hedefi, kendi kadrolarını ve politikalarını milletimizle buluşturmak."