İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2022 Salı / 26 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,13
  • EURO
    17,9972
  • ALTIN
    1011.67
  • BIST100
    3114.02
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İP'den yine tiyatro! Akşener'e 'geçinemiyorum' demişti ama...
Güncel

İP'den yine tiyatro! Akşener'e 'geçinemiyorum' demişti ama...

İP Grup Toplantısı'nda her hafta bir kişiyi kürsüye çıkararak tiyatro sergileyen Meral Akşener'in oyunu, bu kez de 'Gençler İçin Gençlerle Beraber' programında bozuldu. Geçtiğimiz aylarda 20 gençle buluşan Akşener'in gelecek beklentilerini sorması üzerine geçinemediğini söyleyen genç kadını sosyal medya paylaşımları ele verdi.

Yeni Şafak23 Ağustos 2022 Salı 13:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Partisinin grup toplantısında her hafta bir kişiyi kürsüye davet eden ve eline tutuşturulan metinle hükümeti hedef aldıran İP Genel Başkanı Meral Akşener'in oyunu yine bozuldu.

"MAAŞIM YETMİYOR, GEÇİNEMİYORUM"

Geçtiğimiz aylarda 20 gençle buluşan Meral Akşener, gençlere gelecek beklentilerini sordu. Akşener'in sorusu üzerine söz alan Ece Hatipoğlu, maaşının yetmediğini, geçinemediğini söyledi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye'de geçinemediğini öne süren Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yurt dışı ziyaretleri dikkat çekti. Yurt dışında düzenlenen spor organizasyonlarını kaçırmadığı görülen Ece Hatipoğlu'nun Mısır'da, Yunanistan'da ve Hollanda'da tatil yaptığı görüldü. Hatipoğlu'nun yat üzerinde bulunan fotoğrafları da dikkatlerden kaçmadı.

'BARINAMIYORUZ' DİYEN GENCİN DE TATİL FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Akşener'in geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği grup toplantısında söz verdiği Deniz Barış Çatal isimli genç de "Barınamıyoruz, beslenemiyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Ancak geçinemediğini söyleyen Çatal'ın sosyal medya hesabında İtalya gezisinden fotoğrafları bulunduğu görülmüştü.

'MAĞDUR ÇİFTÇİ' ALKOL MASASASINDA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Akşener'in "Anadolu irfanı bir çiftçimiz" diyerek söz hakkı verdiği Mustafa Boyraz'ın, resmi bir çiftçilik kaydının olmadığı, mağdur bir çiftçi olduğunu iddia eden Mehmet Ramazan Karayel'in ise lüks restoranlardaki alkol masasında çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

  • merak akşener
  • yalan haber

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.