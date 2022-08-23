İP'den yine tiyatro! Akşener'e 'geçinemiyorum' demişti ama...

Partisinin grup toplantısında her hafta bir kişiyi kürsüye davet eden ve eline tutuşturulan metinle hükümeti hedef aldıran İP Genel Başkanı Meral Akşener'in oyunu yine bozuldu.

"MAAŞIM YETMİYOR, GEÇİNEMİYORUM"

Geçtiğimiz aylarda 20 gençle buluşan Meral Akşener, gençlere gelecek beklentilerini sordu. Akşener'in sorusu üzerine söz alan Ece Hatipoğlu, maaşının yetmediğini, geçinemediğini söyledi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye'de geçinemediğini öne süren Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yurt dışı ziyaretleri dikkat çekti. Yurt dışında düzenlenen spor organizasyonlarını kaçırmadığı görülen Ece Hatipoğlu'nun Mısır'da, Yunanistan'da ve Hollanda'da tatil yaptığı görüldü. Hatipoğlu'nun yat üzerinde bulunan fotoğrafları da dikkatlerden kaçmadı.

'BARINAMIYORUZ' DİYEN GENCİN DE TATİL FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Akşener'in geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği grup toplantısında söz verdiği Deniz Barış Çatal isimli genç de "Barınamıyoruz, beslenemiyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Ancak geçinemediğini söyleyen Çatal'ın sosyal medya hesabında İtalya gezisinden fotoğrafları bulunduğu görülmüştü.

'MAĞDUR ÇİFTÇİ' ALKOL MASASASINDA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Akşener'in "Anadolu irfanı bir çiftçimiz" diyerek söz hakkı verdiği Mustafa Boyraz'ın, resmi bir çiftçilik kaydının olmadığı, mağdur bir çiftçi olduğunu iddia eden Mehmet Ramazan Karayel'in ise lüks restoranlardaki alkol masasında çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.