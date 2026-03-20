  • İpek Yolu'nun kalbinde Türkiye hamlesi! Batıya açılan kapıya işbirliğini geliştirme çağrısı
İpek Yolu'nun kalbinde Türkiye hamlesi! Batıya açılan kapıya işbirliğini geliştirme çağrısı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile ekonomik ve kültürel işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu. Ünal, bölgenin “Kuşak ve Yol” ile “Orta Koridor” projelerinin merkezinde yer aldığını vurguladı. Ünal ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu ve Çin İmparatorluğunun kadim İpek Yolu üzerinde malların, teknolojilerin, fikirlerin ve kültürlerin alışverişini yaptığını belirtti.

AA20 Mart 2026 Cuma 20:15 - Güncelleme:
Büyükelçi Ünal, Sincan yerel hükümetinin, ramazan ayının son gününde, başkent Pekin'de büyükelçiler, diplomatlar ve uluslararası örgütlerin temsilcilerini davet ettiği özel yemeğe konuk oldu.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Çin'in, yüzyıllara dayanan iki medeniyet olarak uzun bir geçmişe sahip olduğunu, Osmanlı İmparatorluğu ve Çin İmparatorluğunun kadim İpek Yolu üzerinde malların, teknolojilerin, fikirlerin ve kültürlerin alışverişini yaptığını belirtti.

Tarihte oluşan bu bağlantısallığın bugün Çin'in "Kuşak ve Yol" ve Türkiye'nin "Orta Koridor" projelerinin uyumlaştırılmasıyla güçlendiğini ifade eden Ünal, Sincan'ın bu girişimlerin merkezinde yer aldığını vurguladı.

Ünal, Sincan'ın, tarihteki rolüne benzer şekilde, Çin'in Batı'ya açılan kapısı olarak, bölgesi ve ötesiyle ekonomik, ticari ve kültürel bağlarını geliştiren bir liman işlevi gördüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

"İnanıyoruz bölgede artan temaslar, ilişkilerimizi daha fazla geliştirecek, ikili ticari bağların güçlendirilmesine katkı sağlayacak, kültürel ve insanlar arası etkileşimler aracılığıyla coğrafi mesafeleri kısaltacaktır."

  • selçuk ünal
  • Türkiye Çin
  • Orta Koridor
  • Sincan Uygur Bölgesi

