IPhone kullanıcıları 'acil bildirim uyarısı' ile uyandı

24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:25 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:25

Türkiye'de bu sabah bazı IPhone kullanıcıları telefonlarına Acil Durum Uyarısı (Test Alert Notification) geldiğini ve 'Evde kal Turkiye' mesajı geldiğini bildirdi.



Twitter'da telefonlarına gelen alarmın ekran görüntüsünü paylaşan kullanıcılar, alarmın tekrarladığını da ifade etti.

'TEST ALERT NOTİFİCATİON' NE DEMEK?

acil bildirim uyarısı: test uyarısı bildirimi anlamına gelmektedir. Test Alert Natification genel olarak kullanılan bir uyarı sistemi olarak düşünülebilir.

NASIL KAPATILIR?

Ayarlar > Bildirimler'e gidin. Ekranın en alt kısmına kaydırın. Test Alert Notification sekmesinden bildirimleri kapatın.