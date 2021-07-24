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Güncel

IPhone kullanıcıları 'acil bildirim uyarısı' ile uyandı

Milyonlarca IPhone kullanıcısının telefonuna arka arkaya gelen #evdekaltürkiye acil durum uyarısı şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar telefonlarına gelen bildirimin ekran görüntüsünü paylaştı.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:25 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:25
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Türkiye'de bu sabah bazı IPhone kullanıcıları telefonlarına Acil Durum Uyarısı (Test Alert Notification) geldiğini ve 'Evde kal Turkiye' mesajı geldiğini bildirdi.

Twitter'da telefonlarına gelen alarmın ekran görüntüsünü paylaşan kullanıcılar, alarmın tekrarladığını da ifade etti.

'TEST ALERT NOTİFİCATİON' NE DEMEK?

acil bildirim uyarısı: test uyarısı bildirimi anlamına gelmektedir. Test Alert Natification genel olarak kullanılan bir uyarı sistemi olarak düşünülebilir.

NASIL KAPATILIR?

Ayarlar > Bildirimler'e gidin. Ekranın en alt kısmına kaydırın. Test Alert Notification sekmesinden bildirimleri kapatın.

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