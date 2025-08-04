İP'li belediye engellilere kapıyı gösterdi! Karara tepki yağıyor

Mersin Mut Engelliler Umut Derneği'nin, 10 yıl önce kaymakamlık tarafından yapılarak verilen binaya belediye tahliye yazısı gönderdi. Gönderilen tahliye yazısında yerin belediyeye ait olduğu ve kiraya verileceği için engelli derneğinin 15 gün içinde yapıyı boşaltmaları istendi.

İYİ Partili Mut Belediye Başkanı Murat Orhan'ın, Mut Engelliler Umut Derneği'nin Kaymakamlık tarafından yapılıp ve 2015 yılında kendilerine verilen dernek binasını ihaleye çıkarması tepki çekti. Yer belediyeye ait olan 260 üyesi bulunan derneğin 15 gün içinde tahliye edilmesi için yazı gönderildi. Bu durum karşısında Belediye Başkan Murat Orhan'ın amacını anlayamayan engelli bireyler, tepkilerini dile getirerek açıklama yaptı.

Dernek Başkanı Emine Ünal Çopur yaptığı açıklamada, "Mut Engelliler Umut Derneği Başkanı Emine Çopur olarak şahsım ve üyelerim adına belediyeye karşı herhangi bir karalama durumumuz yoktur. Dernek çatısı altında şikayet edileceğimiz, mevzuata aykırı veya engelli üyelerimizin hakları suiistimal edilmiş bir durum olay olmamıştır. Şikayetler konusunda derneğimize ve şahsıma sözlü ya da yazılı bir uyarı yapılmamıştır. Dernek olarak bize başvuran ihtiyaç sahibi engelli engelsiz tüm üye ve vatandaşlarımızın ihtiyacı gücümüz yettiği kadar giderilmiştir. Gücümüzün yetmediği yerde de gücü yetenlerle aralarında köprü olmuşuzdur. Burası bir ticarethane değildir. Mut halk eğitim merkezine bağlı sergi ve temin noktasıdır. Şahsımda 15 yıldır bu kurumda usta öğretici olarak görev yapmaktayım." dedi.

"BİZ BURADAN VAZGEÇMİYORUZ"

Dernek üyelerinden Aysun Alkan, "Bu dernekte usulsüz hiçbir şey yapılmamıştır. Hiç kimsenin hakkı yenmemiştir. Hiç bir engelli arkadaşımıza zulüm edilmemiştir. Hiç kimse buradan kovulmamıştır. Hiç kimseye itamda bulunulmamıştır. Kayıt dışı hiçbir işlem yapılmamıştır. Her dayım engellilerimizin yanındayız ve burası biz emeklerimizle buraya geldik. Biz buradan vazgeçmiyoruz. Biz burada hala var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Üyelerden Hakan Şentürk ise, "Şimdi ben burası yokken evde oturup yatıyordum sıkılıyordum. Ben buraya başladım 10 senedir buradayım. Yani sosyal olduk bir şeyler yapabildiğimi üretebildiğimi gördüm. Hocamızın sayesinde öğrendik yapabiliyoruz artık. Bazı şeyleri yapabildiğimi gördüm hocamın sayesinde. Yani burası bana gidebileceğimiz sosyal alan olarak bura var zaten. Buranında elimizden alınmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dernek üyesi öğretmen Neslihan Ünal da, "Ben sağlık durumumdan dolayı hiçbir yere gidemiyorum. Buraya gelip 3 yıldır kurs alıyorum. Benimde gerçekten el sanatlarımda çok yetenekli olduğumu bilmiyordum. Sağ olsun Emine hocam sayesinde burada kendime güvenim geldi. Takı tasarımı öğrendim, çanta örmeyi öğrendim. Bütün insanların buraya gelip mutlu olduğunu buranın bir ev gibi olduğunu öğrendim. Buranın kapanmasını istemem çünkü benim buraya gelip ayak bende engelli bir insanım buraya geldiğim zaman rahat bir şekilde girebiliyorum. Buradaki insanların gözlerindeki o mutluluğu görebiliyorum. Hiçbir ticari anlamda bir şey görmedim hep bize bir umut vererek Emine hocam bize burada eğitim verdi. Buranın kapanmaması engelli insanlara ikinci bir yuva olması, O dört duvarın arasından çıkıp buraya gelmek bizim için çok büyük bir amaç teşkil ediyor. Onun için empati yaparak insanların bu duygularla yaklaşmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, 14 Ağustos'ta ihaleye çıkacak bina için 360 bin TL kira bedeli istendiği öğrenildi.

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