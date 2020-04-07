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İP'li isimlerden skandal koronavirüs paylaşımı: Tepki yağdı

İP'li isimler büyük bir skandala imza attı. Tüm yaşananları AK Parti'ye fatura eden Çelikez, “Akepeye oy verecek varsa tez zamanda koronadan gebersin” dedi.

07 Nisan 2020 Salı 08:37 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 08:44
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İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Çağlar Çelikez ve İYİ Parti Söke İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kılıç, büyük bir skandala imza attı. Kılıç Facebook'ta, "Ülkemde bütün bu yaşananlardan sonra hala Akepeye oy verecek varsa tez zamanda koronadan gebersin" ifadelerini kullandı. Çelikez de Kılıç'ın paylaşımını beğendi.

AK Parti Söke İlçe Başkanı Namık Yıldırım, söz konusu paylaşımın hesabını hukuk önünde soracaklarını belirterek skandal paylaşıma tepki gösterdi.

Böyle bir süreç yapılan paylaşımı üzüntüyle öğrendiklerini söyleyen Yıldırım, "Geçmiş paylaşımlarını da incelediğimiz bu zatın akıl sağlığı noktasında destek alması gerektiği aşikardır. Daha vahim olan ise sorumsuz bir yöneticinin yapmış olduğu bu paylaşımı ilçe başkanı Çağlar Çelikez'in de beğenmesidir. Demek ki sayın başkan, yöneticisine 'aferin, iyi yaptın' demektedir.

"DERHAL İSTİFA ETSİNLER"

Başkanlık koltuğu sorumluluk gerektirir. Buradan Sayın Çelikez ve yöneticisi olan zat'ı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm AK Partili vatandaşlarımızdan özür dilemeye ve devamında istifaya davet ediyorum. Derhal halkımıza olan sorumluluğunuzun gereğini yerine getiriniz. AK Parti Söke İlçe Teşkilatı bu paylaşımın hesabını hukuk önünde soracaktır." dedi.

CHP'NİN YAYIN ORGANI HADDİNİ AŞTI

Halk TV'de yayınlanan ve Ayşe Nur Aslan'ın moderatörlüğünü yaptığı Medya Mahallesi isimli programa katılan Şeyda Taluk skandal sözlere imza atmıştı. Şeyda Taluk konuşması esnasında 'Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen' ifadelerini kullandı. Bu ifadeler RTÜK tarafından "ayrımcılık" ile "gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ihlal" olarak değerlendirildi. İlgili yayın nedeniyle Halk TV'ye üst limitten idari yaptırım kararı alındı.

(Sabah)

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