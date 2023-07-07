İP'li Poyraz zor soruda çark etti: Biz ne dünü ne yarını analiz edemeyiz

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in 7'li koalisyonun gizli ortağı HDP hakkında söylediği sözler yeniden gündeme geldi. İP Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, katıldığı bir televizyon programında Akşener'in HDP ile ilgili sözlerine yönelik sorulan soruyu geçiştirdi.

İP Genel Başkanı Meral Akşener, seçim yenilgisinin ardından düzenlenen partisinin kurultayında CHP'yi ve eski ortaklarını yerden yere vurmuştu.

CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söyleyen Akşener, "Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş" demişti.

"HAYDİ O ZAMAN BUNDAN SONRA SİZE HAYATTA BAŞARILAR"

Akşener, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar."

Akşener'in bu sözleri eski ortaklar arasında tansiyonu yükseltirken İP Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, KRT TV'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Poyraz, Akşener'in sözlerinin yerel seçimlere yansımasının nasıl olacağı yönündeki soruya şöyle cevap verdi:

"İstanbul seçimi dahil tüm seçimlerde İP tüm sahalarda canla başla mücadele verdi. Genel başkan 'HDP sayesinde kazanıldı' diyenlere ve bu motto üzerinde İP'e istikamet belirleyenlere 'hayatta başarılar' dedi."

HDP SORUSU GELİNCE CEVAP VEREMEDİ

Poyraz, "HDP aday çıkarsaydı Ekrem İmamoğlu seçilebilir miydi?" sorusuna ise cevap veremedi. İnan, "Se'ler ve sa'lar üzerinden biz ne dünü ne yarını analiz edemeyiz" sözleriyle soruyu geçiştirmeye çalıştı.