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İP'liler yoldan geçen otomobile saldırdı!

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in İzmit ziyaretinde arbede yaşandı. Partililer, Akşener'in geleceği alandan hızlı şekilde aracıyla geçmeye çalışan bir vatandaşa saldırarak otomobile vurdu.

26 Mayıs 2022 Perşembe 22:05 - Güncelleme:
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Kocaeli'ne gelen Akşener'in İzmitlilerle buluşma alanında arbede yaşandı. Olay, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Akşener'in İzmit halkıyla buluşmak üzere aracıyla alana gelmek üzereyken bir otomobil hızlı şekilde geçti. Durum, Akşener'i bekleyen partililerin tepkisine sebep oldu. Otomobilin sürücüsü kontağı kapatınca, sözlü tartışma arbedeye dönüştü. Bazı partililer otomobile vurdu. Otomobildekiler alanda görevli polisler tarafından tahliye edilerek uzaklaştırıldı. Ardından alanda arbede yaşandı. Olaylar yatıştıktan sonra Meral Akşener alana gelerek vatandaşlarla buluşmasını gerçekleştirip esnafa ziyaretlerde bulundu.

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