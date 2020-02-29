29 Şubat 2020 Cumartesi 11:30 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 11:30

İpsala Sınır Kapısı nerede? İpsala Sınır Kapısı hangi ülkeye açılır? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Suriye'nin İdlib şehrinde Türk askerlerine yönelik gerçekleştirilen hain hava saldırısının ardından Türkiye sınır kapıları gündem konusu oldu. Mültecilere Avrupa kapılarının açılmasıyla birlikte, Avrupa'ya yoğun göçmen akını başladı. Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağının duyulmasının ardından Edirne'de gece yarısından itibaren Avrupa ülkelerine geçmek isteyenlerin hareketliliği sürüyor.

İPSALA SINIR KAPISI NEREDE?

İpsala Sınır Kapısı Yunanistan hudut sınırında, Yunanistan’ın Kipi gümrüğü karşısında bulunmaktadır. Yunanistan ile Türkiye arasında hem yolcu hem de ticari araç giriş çıkış işlemlerinin aynı anda yapıldığı tek gümrük kapısıdır. Dört gruplu bir vardiya sistemi ile 24 saat hizmet vermektedir.

23.03.2006 tarihli, 2006/11 sayılı Başbakanlık Genelgesine istinaden kara sınır kapılarında ithalat-ihracat işlemleri kaldırıldığından sadece transit ve yolcu işlemleri yapılmaktadır.

Karayolu transit işlemlerinde; TIR Karnesi himayesinde veya NCTS ortamında üretilen transit refakat belgeleri (TR, T1, T2 modülü ile ortak transit işlemleri) kapsamında yurt dışından gelip üçüncü bir ülkeye Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden geçiş yapan araçlarla ithalat maksadıyla gelen eşyanın bir iç gümrük idaresine sevk giriş işlemleri; yine ticari araç geçişleri ile ilgili olarak bir iç gümrük idaresinden yurt dışı varışlı olarak sevk edilen ihracat eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesinden son çıkış işlemleri yapılmaktadır.

Transit rejimi kapsamında verilen beyanların sarı hat/kırmızı hat kriterleri ile muayene edilerek denetlenmesi işlemleri; bitki sağlığı ve insan sağlığı mevzuatları uyarınca Türkiyeye girmesi yasak veya izne tabi olan eşyaların kontrolü için saha içinde bulunan görevli birimlere yönlendirilerek kontrol ve denetimlerinin sağlanması işlemleri yapılmaktadır.

Yolcu işlemlerinde; ülkemize binek otomobil veya yolcu otobüsleri ile gelen ve giden yolcuların Emniyet birimlerince yapılan pasaport işlemlerine müteakip 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında araçlarının tescil işlemleri ile araç ve beraberlerinde getirdikleri gümrüğe tabi eşyalarının kontrol işlemleri tamamlanarak Türkiye Gümrük Bölgesi içine veya dışına giriş çıkışları sağlanmaktadır.