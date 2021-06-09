İpsala'da Kovid-19 vaka sayıları sıfırlandı

AA 09 Haziran 2021 Çarşamba 09:51 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 09:51

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede vaka sayılarının zirve yaptığı dönemde başlatılan "İpsala'da Salgını Bitirme Seferberliği"nin sonuç verdiğini belirtti.

Salgınla mücadelede denetim ve hijyen ekiplerinin fedakarca çalıştığını, herkesin üzerine düşen görevi yaptığını vurgulayan Güngör, Vali Ekrem Canalp başta olmak üzere bu mücadeleye destek veren herkese teşekkür etti.

Rehavete kapılmadan salgın kurallarına titizlikle uyulmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Güngör şunları kaydetti:

"Vaka sayılarımız hızla düştü. Çok şükür ilçemizde hasta ve vaka sayılarımız sıfır oldu. Kendi sağlığımız, sevdiklerimizin ve toplum sağlığı için, yeni acılar yaşamamak için salgın kurallarına titizlikle uymaya devam edilmesini rica ediyoruz.

İpsalalı hemşerilerimizin salgın ülkemizde, tüm dünyada son bulana kadar rehavete kapılmadan bu dikkati ve özeni göstermeye devam edeceğine ve bu başarıyı sürdüreceğine gönülden inanıyoruz. Salgının ilçemiz, ülkemiz ve tüm dünyada bitmesi temennisiyle tüm hastalarımıza acil şifalar, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza ise Allah'tan rahmet diliyorum."