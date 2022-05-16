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İptal edilen konsere CHP-HDP provokasyonu

Almanya'da terörist Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan'ın Derince'deki konseri iptal edildi. CHP-HDP hükümeti hedef aldı.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 08:27 - Güncelleme:
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Aynur Doğan'ın 20 Mayıs'ta Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri belediye tarafından iptal edildi.

ALGI OPERASYONU

Belediye "Özel bir firmanın yapacak olduğu konserin uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik iptal edilmiştir" açıklaması yaptı. Belediye daha sonra bir açıklama daha yaparak, prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle konserin iptal edildiğini bildirdi.

CHP ve HDP'liler, Doğan'ın Kürtçe şarkıları nedeniyle konserin iptal edildiği algısını oluşturmaya çalıştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da geçmişte Öcalan'ın posteri önünde konser veren Doğan'a sahip çıkarak hükümeti hedef aldı.

Kılıçdaroğlu, "AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda" derken, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da "Aynur Doğan'dan Keçe Kurdan Aynur Doğan'ı da, Kürtçe müziği de, sanatı da yasaklayamazsınız. Gücünüz yetmez..." ifadelerini kullandı.

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