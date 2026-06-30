İpte mahsur kaldı: Deniz bisikletiyle kurtarıldı

Geçtiğimiz gece bir vatandaş zipline binerken, varış noktasına 100 metre kala göledin ortasında mahsur kaldı.

Varış noktasında görevli kendi imkanları ile şahsın yanına gitmeye çalışsa da yetişmesi mümkün olmadı.

Mahsur kalan vatandaşın imdadına deniz bisikletiyle gölette gezen kişiler yetişti. Hemen rotalarını o alana çeviren şahıslar mahsur kalan kişiyi kurtararak, deniz bisikletine aldılar. Yaklaşık yarım saat göledin ortasında suya bir karış mesafede adeta havada asılı kalan şahıs kurtarılarak, kıyıya çıkarıldı.