İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6714
  • EURO
    31,1522
  • ALTIN
    1816.96
  • BIST100
    7701.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Irak eski Meclis Başkanı Halbusi'den Yüksek Mahkeme'yi suçlama
Güncel

Irak eski Meclis Başkanı Halbusi'den Yüksek Mahkeme'yi suçlama

Irak Yüksek Federal Mahkemesi tarafından milletvekilliği düşürülen eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, söz konusu mahkemenin böyle bir yetkisinin bulunmadığını söyledi.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 15:07 - Güncelleme:
Irak eski Meclis Başkanı Halbusi'den Yüksek Mahkeme'yi suçlama
ABONE OL

Halbusi, mahkeme tarafından vekilliğinin düşürülmesi üzerine bir basın toplantısı düzenledi.

Eski Meclis Başkanı Halbusi, "Federal Mahkeme'nin görevi Anayasa'ya uyup onun maddelerini uygulamak. Federal Mahkeme, vekilliğin düşürülmesi şartlarını göz önünde bulundurmamıştır. Mahkemenin bir vekilin vekilliğiyle ilgili duruma bakma yetkisi yoktur. Bir kişinin milletvekilliğinin düşürülmesi kararı meclis üyeleri tarafından üçte iki çoğunlukla alınır." dedi.

Halbusi, partisinin seçim propagandası için İsrailli bir şirketle anlaşma imzaladığı iddialarının ise gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Irak'ta en yüksek mahkeme konumundaki Yüksek Federal Mahkeme, dün, detay vermeksizin Halbusi'nin milletvekilliğini düşürmüştü.

Halbusi'nin lideri olduğu Takaddüm Partisi'nden dün yapılan yazılı açıklamaya göre, parti üyeleri Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Temim, Sanayi ve Maden Bakanı Halid Bettal ile Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed Bedran bakanlık görevlerinden istifalarını sunmuştu. Ancak söz konusu istifaların Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye ulaşmadığı belirtilmişti.

Takaddüm Partisi'nden 37 milletvekili de Meclis oturumlarını boykot etme kararı almıştı.

Ayrıca Takaddüm Partili milletvekilleri, çeşitli görevlerde bulundukları Meclis Komisyonlarından da istifa etmişti.

Halbusi'nin lideri olduğu Takaddüm Partisi'nden onlarca kişi Musul, Kerkük, Salahaddin, Bağdat ve Enbar vilayetlerinde yerel seçim yarışında yer alıyor. Bu partinin adaylarının seçim posterlerinde de Halbusi'nin fotoğrafları kullanılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.