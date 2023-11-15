Irak eski Meclis Başkanı Halbusi'den Yüksek Mahkeme'yi suçlama

Halbusi, mahkeme tarafından vekilliğinin düşürülmesi üzerine bir basın toplantısı düzenledi.



Eski Meclis Başkanı Halbusi, "Federal Mahkeme'nin görevi Anayasa'ya uyup onun maddelerini uygulamak. Federal Mahkeme, vekilliğin düşürülmesi şartlarını göz önünde bulundurmamıştır. Mahkemenin bir vekilin vekilliğiyle ilgili duruma bakma yetkisi yoktur. Bir kişinin milletvekilliğinin düşürülmesi kararı meclis üyeleri tarafından üçte iki çoğunlukla alınır." dedi.



Halbusi, partisinin seçim propagandası için İsrailli bir şirketle anlaşma imzaladığı iddialarının ise gerçek dışı olduğunu ifade etti.



Irak'ta en yüksek mahkeme konumundaki Yüksek Federal Mahkeme, dün, detay vermeksizin Halbusi'nin milletvekilliğini düşürmüştü.



Halbusi'nin lideri olduğu Takaddüm Partisi'nden dün yapılan yazılı açıklamaya göre, parti üyeleri Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Temim, Sanayi ve Maden Bakanı Halid Bettal ile Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed Bedran bakanlık görevlerinden istifalarını sunmuştu. Ancak söz konusu istifaların Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye ulaşmadığı belirtilmişti.



Takaddüm Partisi'nden 37 milletvekili de Meclis oturumlarını boykot etme kararı almıştı.



Ayrıca Takaddüm Partili milletvekilleri, çeşitli görevlerde bulundukları Meclis Komisyonlarından da istifa etmişti.



Halbusi'nin lideri olduğu Takaddüm Partisi'nden onlarca kişi Musul, Kerkük, Salahaddin, Bağdat ve Enbar vilayetlerinde yerel seçim yarışında yer alıyor. Bu partinin adaylarının seçim posterlerinde de Halbusi'nin fotoğrafları kullanılıyor.

