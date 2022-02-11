Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Türkçe öğrenmeye ilgi yüksek

AA 11 Şubat 2022 Cuma 13:49 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 13:50

IKBY'de gündelik hayatın birçok noktasında Türkçe konuşan kişilere rastlamak mümkün.

Bölgede faaliyet gösteren çok sayıda Türk şirketin yanı sıra Türkiye ile gerçekleşen yoğun ticaret nedeniyle birçok kişi, iş hayatında sağlayacağı faydaları dikkate alarak Türkçe öğreniyor.

Eğitimini Türkiye'de sürdürmek ya da Türk kurum ve üniversitelerinden burs kazanmak için Türkçe öğrenenler de mevcut. Öte yandan, Türk dizi ve filmlerini orijinal dilinde izlemek isteyenler de Türkçe kurslarında eğitim alıyor.

- TÜRKİYE'DEKİ 23 ÜNİVERSİTE İLE İLİŞKİLERİ VAR



Salahaddin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hazım Burhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölüme 2008-2009 eğitim yılında öğrenci almaya başladıklarını söyledi.

Yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirten Burhan, her dönem 40-45 kişinin bölümü seçtiğini, ancak normalde 30-35 öğrenci aldıklarını ifade etti.

Türkiye'deki kurumlarla, özellikle Yunus Emre Enstitüsü ile çok güçlü bağlantıları olduğunu aktaran Burhan, Türkiye'deki 23 üniversite ile Mevlana ve Erasmus gibi programlar dahil protokollerinin bulunduğunu belirtti.

Burhan, Kovid-19 salgını dönemi haricinde Türkiye'deki üniversitelere yaz kursu için öğrenci gönderdiklerini de kaydetti.

- TÜRKÇE, İNGİLİZCEDEN SONRA İKİNCİ DİL



IKBY'de Türkiye ile çok fazla ticaret yapıldığına, bölgedeki şirketlerde çalışmak için Türkçeye de ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Burhan, "(Türkçe) Bölgede önemi bakımından İngilizceden sonra ikinci dil sayılır." dedi.

Öğrencileri arasında IKBY'de iyi mevkilerde çalışanlar bulunduğunu dile getiren Burhan, "İyi seviyede Türkçe bilenlerin, çok kolay iş bulma imkanı var." diye konuştu.

- ERBİL'DE İLK TÜRKÇE KURSU 2010'DA AÇILDI



Salahaddin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kervan Şükür, Erbil'de özel bir dil merkezinde de Türkçe dersleri veriyor.

AA muhabirine konuşan Şükür, Erbil'de ilk Türkçe kursunun 2010'da açıldığını, ilk kursta 20 öğrenciye ders verdiklerini, bunun da dil merkezleri için iyi bir rakam olduğun belirtti.

"Türkçe eğitimde bugüne kadar yaklaşık 25 grup mezun ettik. Her sene en az 4 kursumuz oldu." diyen Şükür, son olarak 4 gün önce bir grubu mezun ettiklerini söyledi.

- TÜRK DİZİLERİNİ DUBLAJSIZ İZLEMEK İSTİYORLAR



Türkçe kurslarına sürekli talep olduğunu vurgulayan Şükür, insanların özellikle 3 nedenle Türkçe öğrenmek istediklerini anlattı.

Öncelikle Türkiye'deki şirketlerle ilişkili ya da Türkiye'den ürün getirmek isteyen iş insanlarının Türkçeye yöneldiğini ifade eden Şükür, diğer öğrenci grubunu da Türkiye'de eğitim görmek ve burs kazanmak isteyenlerin oluşturduğunu aktardı.

Şükür, üçüncü grup öğrencilerin de Türk dizilerini dublajlı ya da altyazılı değil, Türkçe öğrenerek orijinal dilinde izlemek isteyenler olduğuna işaret etti.

- IRAK'TA 2 BİN 800 ÖĞRENCİYE TÜRKÇE EĞİTİMİ VERİLDİ



Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Ahmet Zeki Olaş, Maarif Okullarından mezun öğrencilerin temel olarak B2 seviyesinde Türkçe bilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Olaş, Türkçe eğitim müfredatının da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde bu hedefe yönelik olarak düzenlendiğini aktardı.

"Türkiye'den yabancılara Türkçe eğitimde ihtisaslı Türkçe öğretmenleri Maarif Okullarında Bağdat'ta, Kerkük'te ve Erbil'de görev yapıyor." diyen Olaş, Irak'ta toplamda 2 bin 800 öğrenciye Türkçe eğitimi verildiğini dile getirdi.

- AİLELER DE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE TÜRKÇE ÖĞRENMEK İSTİYOR



Maarif Okulunda eğitim gören öğrencilerin yanı sıra velilerin de Türkçeye ilgi duyduğunu anlatan Olaş, şunları söyledi:

"Çocuklarının Türkçe eğitimi konusunda ailelerin teveccühü çok fazla. Zaten ailelerin Maarif Okullarını tercih etmesinin bir nedeni de bu eğitimler oluyor. Biz Türkçe eğitimi konusunda hem çocuklara eğitim veriyoruz, bir taraftan ailelerin kendileri de bu eğitimlerden yararlanmak istiyor."

Olaş, bu nedenle Bağdat ve Erbil'de öğrenci dışındaki kişilere yönelik de Türkçe kursları açtıklarını ve bu kurslara daha çok velilerin katıldığını belirtti.

- MAARİF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE OKUMA AVANTAJI VAR



Maarif mezunu öğrencilerin Türkçe öğrenme konusunda iyi sonuçlar elde ettiğini vurgulayan Olaş, "Bizim okullarımızda okuyan çocukların Türkçe eğitimleri belli bir süre sonra Türkiye'deki akranlarına yakın hale geliyor." ifadesini kullandı.

Olaş, Maarif Okullarında okuyan öğrencilerin Türkiye'de üniversite eğitimlerine devam etmede çok yönlü avantajları bulunduğuna dikkati çekti.

Özellikle IKBY'de çok fazla Türk şirketi bulunduğunu ve Türkiye ile ticaretin de çok yoğun olduğunu hatırlatan Olaş, Türkiye ile temasta Türkçenin önemli avantaj sağladığını kaydetti.