İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8233
  • EURO
    7,5852
  • ALTIN
    380.144
  • BIST100
    106917
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Irak kuzeyi Metina bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi
Güncel

Irak kuzeyi Metina bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Irak kuzeyi Metina bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 53 mayın, 1 savunma el bombası, 2 uçaksavar mühimmatı, 1 adet T-40 mühimmatı, 1 havan aydınlatma mühimmatı ve 1 adet RPG-7 roketi ele geçirilerek imha edildi.' denildi.

01 Haziran 2020 Pazartesi 16:09 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 16:11
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki sığınak, barınak, silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Kahraman Komandolarımız icra ettikleri başarılı operasyonlarla hem PKK’lı teröristleri hem de barınma alanlarını tespit ederek imha ve etkisiz hale getirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Son olarak Irak kuzeyi Metina bölgesinde arama tarama ve keşif /gözetleme faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat tespit etti.

Arama tarama faaliyeti sonucunda;

- 53 adet mayın,

- 1 adet savunma el bombası,

- 2 adet 40 mm uçaksavar mühimmatı,

- 1 adet T-40 mühimmatı,

- 1 adet 60 mm havan aydınlatma mühimmatı

- 1 adet tuzaklanmış RPG-7 roketi ele geçirildi."

Özlem bitti... Balıkçılar oltalarını alıp İstanbul Boğazı'na koştu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.