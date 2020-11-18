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Irak kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu , 1 askerimiz yaralı

Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'ta meydana gelen araç kazasında, 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

DHA18 Kasım 2020 Çarşamba 22:57 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 22:58
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Pençe- Kaplan Harekat bölgesinde meydana gelen araç kazasında, 1 askerin şehit olduğu, yaralanan 2 askerden 1'inin de kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe- Kaplan bölgesinde, 18 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen araç kazasında, 1 kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilen 1 kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine taziye dilekleri iletilirken, yaralı asker için de acil şifa dileğinde bulunuldu.

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