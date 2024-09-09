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Irak kuzeyinde Gara bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğunu açıkladı.

IHA9 Eylül 2024 Pazartesi 10:22 - Güncelleme:
Irak kuzeyinde Gara bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, 09 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız P.Ütğm. Ömer Fatih Ayar ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı.

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