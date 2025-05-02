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Güncel

Irak kuzeyinde PKK'ya büyük darbe: Cephanelik gibi mağara imha edildi

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında arama tarama faaliyetlerini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağarayı tespit ederek imha etti. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

AA2 Mayıs 2025 Cuma 17:53 - Güncelleme:
Irak kuzeyinde PKK'ya büyük darbe: Cephanelik gibi mağara imha edildi
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Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

Mağarada 10 tabanca, 20 şarjör, 1 el telsizi, 75 silah üstü dürbün, 21 el dürbünü, 4 lazer işaretleyici, 76 nişangah, 150 silah monte hamili, 20 çatal ayak, 50 silah el kundağı, 50 silah dipçiği, 6 Dragunov keskin nişancı silahı şarjörü, 2 led ekran, 1 soğutucu, 1 fener, çeşitli sağlık malzemesi ve terör örgütüne ait doküman ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

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