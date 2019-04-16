Irak sınırına obüs sevkiyatı yapıldı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinden Irak sınırına obüs sevkiyatı yapıldı.
- DHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine operasyonları sürerken, Çukurca ilçesinden Irak sınırındaki konuşlu askeri birliklere 2 Fırtına obüsü takviye olarak gönderildi.
PKK GEÇİŞ GÜZERGAHLARINA KONUŞLANACAK
Obüsleri taşıyan TIR'lar, zırhlı araç konvoyu eşliğinde sınır hattına hareket etti. Obüslerin, terör örgütü PKK'nın geçiş güzergahları olan Irak sınırındaki bölgelere konuşlandırılacağı belirtildi.
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