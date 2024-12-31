Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüm yıl boyunca olduğu gibi 2024'ün son saatlerinde de terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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