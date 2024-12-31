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Irak ve Suriye'de PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

AA31 Aralık 2024 Salı 14:42 - Güncelleme:
Irak ve Suriye'de PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüm yıl boyunca olduğu gibi 2024'ün son saatlerinde de terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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