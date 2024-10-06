Milli Savunma Bakanlığının resmi X hesabından yapılan açıklamada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'nin duyurusu şu ifadelerle yapıldı:
"MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!"
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi
Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz... pic.twitter.com/ensSUAEe4o