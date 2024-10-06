Milli Savunma Bakanlığının resmi X hesabından yapılan açıklamada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'nin duyurusu şu ifadelerle yapıldı:

"MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!"



Terörist neredeyse hedefimiz orası!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi



Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz... pic.twitter.com/ensSUAEe4o