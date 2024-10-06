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Güncel

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

6 Ekim 2024 Pazar 12:50 - Güncelleme:
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığının resmi X hesabından yapılan açıklamada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

MSB'nin duyurusu şu ifadelerle yapıldı:

"MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!"

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