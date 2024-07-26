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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya operasyon! Bir darbe daha vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11'i Irak'ın, 4'ü de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 12:54 - Güncelleme:
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya operasyon! Bir darbe daha vuruldu
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.

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