Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya operasyon! Bir darbe daha vuruldu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.

Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli❗️



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle... pic.twitter.com/iwvmgp6NLy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2024