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Güncel

Irak'a kaçan binlerce rejim askeri Suriye'ye iade edildi

Irak'a kaçan devrik Esed rejimine bağlı 1905 askerin Suriye'ye iade edildiği bildirildi.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 21:44 - Güncelleme:
Irak'a kaçan binlerce rejim askeri Suriye'ye iade edildi
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Irak Güvenlik Medya Ağı, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Esed rejimine bağlı 1905 askerin Suriye makamlarının çıkardığı aftan yararlanmaları üzerine El-Kaim Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına teslim edildiğini belirtti.

2 BİN ASKER KAÇMIŞTI

Askerlerin gitmeden önce ailelerine geri dönmeleri hususunda kendilerinden yazılı taahhütnamenin alındığına dikkat çekilen açıklamada, Irak Savunma Bakanlığı'nın elindeki silahların da kurulacak yeni Suriye hükümetine teslim edileceği ifade edildi.

Devrik Suriye rejimine bağlı yaklaşık 2 bin asker 7 Aralık'ta El-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a kaçmıştı.

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