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Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve barınaklar imha edildi

Genelkurmay Başkanlığınca, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında PKK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiği bildirildi.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakurk, Avaşin-Basyan, Sinath-Haftanin, Metina ve Kandil bölgelerine dün düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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