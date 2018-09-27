Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve barınaklar imha edildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakurk, Avaşin-Basyan, Sinath-Haftanin, Metina ve Kandil bölgelerine dün düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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