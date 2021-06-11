İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2021 Cuma / 1 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3313
  • EURO
    10,1575
  • ALTIN
    509.177
  • BIST100
    1463.12
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi
Güncel

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

11 Haziran 2021 Cuma 10:54 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 10:54
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.