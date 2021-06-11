Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
11 Haziran 2021 Cuma 10:54 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 10:54
Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.