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Güncel

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

AA23 Ekim 2020 Cuma 21:37 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 21:40
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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