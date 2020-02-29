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  • Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

AA29 Şubat 2020 Cumartesi13:05 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 13:05

24 ekibi çekim yaptı sırada rejim uçakları bomba yağdırdı

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