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Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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Irak kuzeyi Sinat-Haftanin, Metina ve Hakurk bölgelerine 06 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı sekiz bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.
 

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