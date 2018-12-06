Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyi Sinat-Haftanin, Metina ve Hakurk bölgelerine 06 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı sekiz bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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