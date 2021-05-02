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Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın (23) şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Uzman Çavuş için başsağlığı mesajı paylaştı.

DHA02 Mayıs 2021 Pazar 01:25 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 01:25
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Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan paylaşımla şehit haberini duyurdu. Bakanlığın paylaşımında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın başsağlığı mesajına yer verildi. Bakan Akar mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkadaşımız, 1 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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