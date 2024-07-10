İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2024 Çarşamba / 4 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8884
  • EURO
    35,6293
  • ALTIN
    2521.82
  • BIST100
    10759.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Irak'ın kuzeyinde cephanelik ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Dergele köyünde tespit edilen sığınakta, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

DHA10 Temmuz 2024 Çarşamba 16:39 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyinde cephanelik ele geçirildi
ABONE OL

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Dergele köyü kuzeyinde icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Bölgede ele geçirilen malzemeler şöyle: 3 adet 40 mm bombaatar silahı, 1 adet doçka makineli tüfek ve namlusu, 68 adet taarruz tipi el bombası, 10 adet savunma el bombası, 7 adet sis bombası, 5 adet el yapımı el bombası, 13 adet antipersonel mayını, 8 adet bombaatar mühimmatı, 7 adet antitank roket mühimmatı, 23 adet antipersonel roket mühimmatı, 5 adet havan mühimmatı, 1 adet 122 mm top mühimmatı, 30 adet 20 mm top mühimmatı, çok sayıda 5,56 mm, 7,62 mm ve 12,7 mm mühimmatı, 4 adet hassas başlık, 1 adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek namlusu, 1 adet monte hamili, 1 adet keskin nişancı tüfeği susturucu. Ayrıca, çok sayıda tıbbi malzeme ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

  • MSB Dergele Operasyonu
  • Silah ve Mühimmat
  • Irak Kuzeyi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.