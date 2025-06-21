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Güncel

Irak'ın kuzeyinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini açıkladı.

AA21 Haziran 2025 Cumartesi 11:52 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki arama-tarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara daha tespit etti.

Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Paylaşımda yer alan videoda ise bir askeri personel, mağaraya ve içeride bulunan malzemelere ilişkin bilgi verdi.

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