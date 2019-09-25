Sınır ötesinde teröristlere darbe üstüne darbe! Toplam sayı 6 oldu

Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe üstüne darbe! Toplam sayı 6 oldu
Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Böylece Irak kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Irak kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu."
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