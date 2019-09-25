Sınır ötesinde teröristlere darbe üstüne darbe! Toplam sayı 6 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Irak kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu."