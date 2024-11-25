MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son... pic.twitter.com/ahrNeTQDIJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2024

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