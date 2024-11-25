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  • Irak'ın kuzeyinde PKK avı! 10 terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

Irak'ın kuzeyinde PKK avı! 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

25 Kasım 2024 Pazartesi 18:17 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyinde PKK avı! 10 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

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