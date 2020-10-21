Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

DHA 21 Ekim 2020 Çarşamba 16:03 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 16:03

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’nın Irak'ın kuzeyindeki sığınak, barınak ve mağaralarına yönelik operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde arama-tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; terör örgütü PKK’ya ait silah ve çok sayıda mühimmat tespit etti. Arama tarama faaliyeti sonucunda; A/T-4 Lançer, havan namlusu, 59 havan mühimmatı, 7 top mühimmatı, 2 bin 540 Doçka mühimmatı, 100 shotgun mühimmatı, 2 Doçka sehpası, 2 havan beşik döşeme, 44 havan tapası, 4 R/A optik nişangahı, 3 dedektör 2 teleskobik dürbün ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.