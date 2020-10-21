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  • Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Güncel

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, terör örgütü PKK'ya ait silah ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

DHA21 Ekim 2020 Çarşamba 16:03 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 16:03
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’nın Irak'ın kuzeyindeki sığınak, barınak ve mağaralarına yönelik operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde arama-tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; terör örgütü PKK’ya ait silah ve çok sayıda mühimmat tespit etti. Arama tarama faaliyeti sonucunda; A/T-4 Lançer, havan namlusu, 59 havan mühimmatı, 7 top mühimmatı, 2 bin 540 Doçka mühimmatı, 100 shotgun mühimmatı, 2 Doçka sehpası, 2 havan beşik döşeme, 44 havan tapası, 4 R/A optik nişangahı, 3 dedektör 2 teleskobik dürbün ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

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