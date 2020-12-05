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Irak'ın kuzeyinde terör operasyonu

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde yaptığı hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

AA05 Aralık 2020 Cumartesi 19:34 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 19:34
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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