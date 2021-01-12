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Güncel

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın inlerine girildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta arama-tarama faaliyetlerinde komandoların PKK'ya ait sığınak ve barınaklarda silah ile mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

AA12 Ocak 2021 Salı 16:55 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 16:55
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MSB'den yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Hakurk'ta arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandoların, terör örgütü PKK'ya ait yeni sığınak ve barınakları tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlar sırasında komandolara eşlik eden bir köpeğin de nehirden karşıya geçerken Mehmetçiğin omuzlarında taşındığı aktarıldı.

Bölgede yapılan arama-taramalarda, 14,5 mm Doçka uçaksavar silahı, bir varil dolusu Doçka mühimmatı, yaklaşık bin adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, yaklaşık bin adet 12,5 mm Doçka mühimmatı, yaklaşık 2 bin adet 14,5 mm Doçka mühimmatı ve pek çok yaşam malzemesinin ele geçirilerek imha edildiği kaydedildi.

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