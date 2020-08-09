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Operasyonlar kararlılıkla sürüyor! Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne darbe

Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

09 Ağustos 2020 Pazar 22:58 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 23:07
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter'dan videolu açıklama yaptı.

Bakanlık, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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