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Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne darbe

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

IHA27 Haziran 2023 Salı 11:32 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne darbe
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Mehmetçik, teröristlerin mağara, sığınak ve barınaklarına tek tek girmeye devam ediyor.

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Bu kapsamda Mehmetçik, bir adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, bir adet AK-47 piyade tüfeği, 22 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 28 adet RPG-7 sevk fişeği, 2 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 2 adet savunma tipi el bombası, bir adet taarruz tipi el bombası, 122 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 600 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 806 adet 14,5mm Doçka zırh delici mühimmatı, 234 adet 12,7mm Doçka zırh delici mühimmatı, 180 adet Dragunov mühimmatı, 43 adet 5.45x39mm NGSW mühimmatı, 2x25mm Doçka mühimmatı, bir adet Kanas şarjörü, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, bir adet telsiz, bir adet gündüz görüş dürbünü ve bir adet büyük boy delici ucu ele geçirdi.

  • Mehmetçik
  • Irak operasyonları
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