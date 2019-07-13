Dün akşam başlatıldı... Irak'ın kuzeyine yeni harekat

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Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 operasyonu

MSB: 'Dün saat 22.00'de Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı.'

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MSB: "Dün saat 22.00'de Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı." 

MSB: "Harekatla Hakurk'ta terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecek." 

MSB: "(Pençe-2 Operasyonu) Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA’ların desteğinde planlandığı şekilde devam ediyor" 

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