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Güncel

Metina'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

10 Temmuz 2024 Çarşamba 17:35 - Güncelleme:
Metina'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli... Kahraman komandolarımız, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi.

Bölgede ele geçirilen malzeme şöyle:

-1 adet M-16 piyade tüfeği ve 9 adet şarjörü,

-4 adet AK-47 piyade tüfeği ve 19 adet şarjörü,

-1 adet AT-4 tanksavar silahı,

-1 adet Dragunov keskin nişancı silahı ve 5 adet şarjörü,

-1 adet Zagros keskin nişancı silahı,

-1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfeği,

-1 adet RPG-7 roketatar,

-28 adet el bombası,

-590 adet 7,62 mm mühimmat,

-1.020 adet 5,56 mm mühimmat,

-2.070 adet 5,45 mm mühimmat,

-250 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,

-59 adet 12,7 mm mühimmat,

-6 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı,

-2 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı,

-9 adet RPG-7 sevk fişeği,

-4 adet alpha-fire düzenek,

-1 adet gece görüş dürbünü,

-1 adet termal silah dürbünü,

-EYP yapımında kullanılan kullanılan muhtelif malzeme,

-1 adet Yaesu telsiz,

-1 adet elektronik kitap okuyucu,

-1 adet flash bellek,

-1 adet radyo,

-1 adet akü,

-1 adet güneş enerji paneli,

-Gizlenme maksadıyla kullanılan muhtelif malzeme,

-Muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

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