Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında PKK'ya ait hedefler imha edildi Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.